Są pierwsze ustalenia

Tramwaj huknął w radiowóz! Dwoje policjantów zabrała karetka. Poważny wypadek [ZDJĘCIA]

Tramwaj zderzył się z radiowozem w al. 11 Listopada w Gorzowie Wielkopolskim, w wyniku czego dwoje policjantów zostało rannych i trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w czwartek, 29 sierpnia, ok. godz. 14, gdy mundurowi przejeżdżali przez podwójne torowisko. Dostali się prosto pod tramwaj, który uderzył w bok pojazdu. Radiowóz został zniszczony, ale życiu policjantów nie grozi niebezpieczeństwo.