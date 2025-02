i Autor: Policja Gorzów, pixabay.com

ogromna strata

Gorzowska policja w żałobie. Nie żyje ceniony policjant. "Żegnaj nasz przyjacielu"

Dotarły do nas bardzo przykre informacje. Nie żyje starszy aspirant Sławek Marciniak z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak przekazała jednostka, przez ostatnie miesiące walczył z poważną chorobą. - Był wspaniałym kolegą, fachowcem w swojej dziedzinie. Zawsze chętny do pomocy - tak opisują go koleżanki i koledzy.