Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 30 października - 1 listopada

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w najbliższy weekend mogą spodziewać się przewagi chmur, ale aura nie będzie jednolita. Choć temperatury pozostaną na podobnym, jesiennym poziomie, to jeden dzień wyraźnie się wyróżni. Kluczowa okaże się sobota, która jako jedyna przyniesie opady deszczu, przerywając passę suchej pogody. Co ciekawe, ten deszczowy dzień będzie jednocześnie najcieplejszym w prognozie. Wiatr przez większość czasu pozostanie słaby i nie powinien być dokuczliwy.

Pochmurny, ale suchy początek weekendu

Piątek, 30 października, w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które szczelnie pokryje niebo. Mimo to parasole nie będą potrzebne, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów. Będzie to dość łagodny i spokojny dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 10 stopni Celsjusza. Noc również zapowiada się bez większego chłodu – termometry wskażą około 8 stopni. Sytuację na zewnątrz dodatkowo uspokoi niemal nieodczuwalny wiatr o prędkości około 2 m/s.

Sobota z parasolem. To będzie najcieplejszy dzień

W sobotę, 31 października, pogoda w Gorzowie Wielkopolskim ulegnie wyraźnej zmianie. Nad miasto nadciągną chmury niosące słabe, ale odczuwalne opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Co ciekawe, będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień całego weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet 11°C, co jest najwyższą wartością w tej prognozie. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 6 stopni Celsjusza. Wiatr także nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s.

Spokojniejsza i chłodniejsza niedziela

Niedziela, 1 listopada, przyniesie uspokojenie aury i powrót do warunków z piątku, choć z jedną istotną różnicą. Tego dnia w Gorzowie Wielkopolskim ponownie nie należy spodziewać się deszczu, ale niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Niedziela okaże się jednak najchłodniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie zaledwie około 9 stopni Celsjusza. Noc będzie jeszcze zimniejsza, z temperaturą spadającą do blisko 5°C, co jest najniższą wartością w prognozie. Wiatr ponownie osłabnie do około 2 m/s, więc odczucie chłodu nie będzie dodatkowo potęgowane przez jego porywy.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni w Gorzowie Wielkopolskim rysuje scenariusz na zmienny weekend. Piątek i niedziela, mimo pochmurnej aury, będą dniami bezdeszczowymi, co stwarza dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po miejskich parkach, alejkach czy nadwarciańskich bulwarach. Z kolei deszczowa sobota może skłonić do poszukiwania alternatyw pod dachem. Wizyta w instytucjach kultury, kinie czy spotkanie ze znajomymi w jednej z lokalnych kawiarni mogą okazać się trafionym pomysłem na spędzenie tego dnia. Wychodząc z domu w sobotę, warto jednak pamiętać o parasolu.

Dane pogodowe: OpenWeather