Kierownik Warty Gorzów ciężko ranny. Fatalny wypadek na przejściu dla pieszych

i Autor: Janitors/cc0/Pixabay.com Bartosz S., kierownik klubu piłkarskiego Warta Gorzów, został ciężko ranny w wypadku, do jakiego doszło na przejściu dla pieszych na ul. Podmiejskiej, zdj. ilustracyjne

Tragiczny wypadek

Kierownik Warty Gorzów ciężko ranny! Na przejściu dla pieszych staranował go 20-latek. "Modlimy się za Niego"

Bartosz S., kierownik klubu piłkarskiego Warta Gorzów, został ciężko ranny w wypadku, do jakiego doszło na przejściu dla pieszych na ul. Podmiejskiej. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że przejeżdżający przez pasy volkswagenem 20-latek nie ustąpił pieszemu pierwszeństwa i doszło do uderzenia. 33-letni mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.