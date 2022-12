Błażej K. miał być miłością życia Uli. We wsi oskarżają go o dramat w Siecieborzycach. "Kłamstwo! Nie mam nic wspólnego z bombą"

Śmiertelny wypadek w Nowym Miasteczku. Pijany kierowca potrącił 63-latkę na chodniku

63-letnia kobieta zginęła na chodniku w Nowym Miasteczku, po tym jak potrącił ją pijany kierowca volkswagena. Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 22 grudnia, przed godz. 9.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jadący ul. Kościuszki 29-latek stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik, taranując 63-latkę. - Poszkodowana była jeszcze reanimowana, ale nie udało się jej uratować - mówi młodsza aspirant Justyna Sęczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Mundurowi ujawnili ponadto, że prowadzący volkswagena był pijany i miał we krwi prawie 1,5 promila alkoholu. Obydwoje uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu nowosolskiego. Policjanci nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku, co robią pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli.

