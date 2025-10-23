Makabryczne odkrycie w domu. Nie żyją 90-latka i 65-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-23 8:51

W miejscowości Lutol Suchy w powiecie międzyrzeckim doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z domów znaleziono ciała dwóch kobiet. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do ich śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Na terenie powiatu międzyrzeckiego doszło do tragicznego zdarzenia. Jak podaje "Gazeta Lubuska", w miejscowości Lutol Suchy, w województwie lubuskim, znaleziono ciała dwóch kobiet. Na miejscu od rana pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Mundurowi prowadzą szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci kobiet. – Aktualnie policjanci prowadzą czynności w związku ze znalezieniem ciał dwóch kobiet. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – przekazała w rozmowie z "Gazetą Lubuską" młodszy aspirant Alicja Kowalczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Z ustaleń policji wynika, że zmarłe kobiety miały 90 i 65 lat. Zaplanowano sekcję zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę śmierci.

MIĘDZYRZECZE