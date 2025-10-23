Na terenie powiatu międzyrzeckiego doszło do tragicznego zdarzenia. Jak podaje "Gazeta Lubuska", w miejscowości Lutol Suchy, w województwie lubuskim, znaleziono ciała dwóch kobiet. Na miejscu od rana pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Mundurowi prowadzą szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci kobiet. – Aktualnie policjanci prowadzą czynności w związku ze znalezieniem ciał dwóch kobiet. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – przekazała w rozmowie z "Gazetą Lubuską" młodszy aspirant Alicja Kowalczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Czytaj też: "To był mój jedyny syn". Przejmujące słowa ojca 46-letniego Marcina, którego zagryzły psy

Z ustaleń policji wynika, że zmarłe kobiety miały 90 i 65 lat. Zaplanowano sekcję zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Czytaj też: 16-latka urodziła dziecko i schowała je do szafy. Zaskakujące wieści z prokuratury!

Zielona Góra. Pieszy potrącony przez seniora wpadł pod autobus. Przerażające wideo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.