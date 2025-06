Marek B. wypisał pacjenta ze szpitala. Mężczyzna zmarł

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Jak informują śledczy w komunikacie, Markowi B. zarzucono, że w dniach 21-23 grudnia 2022 roku, pełniąc obowiązki lekarza prowadzącego pacjenta Jerzego F., dopuścił się szeregu zaniedbań.

− Pełniąc obowiązki lekarza prowadzącego pacjenta w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. nie odstąpił od próby endoskopowego usunięcia polipa jelita mimo braku dostatecznej kontroli co do miejsca i głębokości usuwania zmiany oraz ze względu na wysokie prawdopodobieństwo poważnych powikłań po zabiegu, a następnie przedwcześnie 23 grudnia 2022 r. wypisał pacjenta ze szpitala, co doprowadziło do nierozpoznania perforacji jelita grubego i dalszego rozwoju choroby pacjenta, powodującej zapalenie otrzewnej, a w konsekwencji wstrząs septyczny i zgon – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Błąd lekarski doprowadził do tragedii? Szczegóły sprawy z Gorzowa Wielkopolskiego

Według prokuratury, lekarz nie odstąpił od próby endoskopowego usunięcia polipa jelita, mimo braku dostatecznej kontroli nad miejscem i głębokością usuwania zmiany oraz wysokiego prawdopodobieństwa powikłań. Ponadto, Marek B. miał przedwcześnie wypisać pacjenta ze szpitala, co uniemożliwiło rozpoznanie perforacji jelita grubego i doprowadziło do dalszego rozwoju choroby, zapalenia otrzewnej, wstrząsu septycznego i ostatecznie zgonu pacjenta.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek B. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, w których przedstawił odmienną ocenę podejmowanych decyzji medycznych. Prokurator uznał jednak te wyjaśnienia za linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny.

Za zarzucane mu czyny lekarzowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sprawa trafi teraz do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbędzie się proces. Będziemy na bieżąco informować o dalszym przebiegu postępowania.