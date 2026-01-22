Trwają intensywne poszukiwania Mariusza Małyszka

Od soboty, 17 stycznia, trwają intensywne poszukiwania 20-letniego Mariusza Małyszka, który zaginął w okolicach miejscowości Pamięcin w powiecie słubickim. Służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania, aby odnaleźć mężczyznę.

Jak informuje młodszy aspirant Mariusz Kaźmierski z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, w akcji uczestniczą liczne siły i środki. Słubiccy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratowników specjalistycznych grup poszukiwawczych, prowadzą intensywne działania w celu odnalezienia Mariusza Małyszka

- W poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - tłumaczy mł. asp. Mariusz Kaźmierski. - Teren jest przeczesywany zarówno na lądzie, jak i z powietrza, dzięki wykorzystaniu dronów z kamerami termowizyjnymi. W akcji uczestniczą również quady oraz psy służbowe wyszkolone do działań tropiących.

Rysopis zaginionego

Mariusz Małyszek ma 20 lat, ciemne, kręcone włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną pikowaną kurtkę oraz czarne spodnie.

Apel policji do kierowców i mieszkańców. Każda informacja jest cenna

Ze względu na trudne warunki pogodowe i upływający czas, służby podkreślają, że każda minuta jest na wagę złota. Policja apeluje do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z 17 na 18 stycznia poruszali się drogami w okolicy, o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych.

- Apelujemy do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z soboty na niedzielę poruszali się drogami w rejonie miejscowości Pamięcin oraz okolic o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych, gdyż każde nagranie może okazać się istotne dla ustalenia kierunku przemieszczania się zaginionego” – apeluje mł. asp. Mariusz Kaźmierski.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Mariusza Małyszka proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Słubicach lub o telefon pod numer alarmowy 112.

