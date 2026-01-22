Mariusz przepadł bez śladu. 20-latka szuka policja, wojsko i strażacy. Szeroko zakrojona akcja

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-22 7:51

Służby w powiecie słubickim prowadzą intensywne poszukiwania 20-letniego Mariusza Małyszka, który zaginął w sobotę, 17 stycznia, w okolicach miejscowości Pamięcin. W akcji biorą udział policjanci, strażacy, żołnierze WOT oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Mundurowi apelują do kierowców o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów, a do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek informacje o zaginionym o kontakt z policją.

Super Express Google News

Trwają intensywne poszukiwania Mariusza Małyszka

Od soboty, 17 stycznia, trwają intensywne poszukiwania 20-letniego Mariusza Małyszka, który zaginął w okolicach miejscowości Pamięcin w powiecie słubickim. Służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania, aby odnaleźć mężczyznę.

Polecany artykuł:

Strażnicy miejscy uratowali bezdomnego przed zamarznięciem! „Nie przeżyłby do r…

Jak informuje młodszy aspirant Mariusz Kaźmierski z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, w akcji uczestniczą liczne siły i środki. Słubiccy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratowników specjalistycznych grup poszukiwawczych, prowadzą intensywne działania w celu odnalezienia Mariusza Małyszka

- W poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - tłumaczy mł. asp. Mariusz Kaźmierski. - Teren jest przeczesywany zarówno na lądzie, jak i z powietrza, dzięki wykorzystaniu dronów z kamerami termowizyjnymi. W akcji uczestniczą również quady oraz psy służbowe wyszkolone do działań tropiących.

Rysopis zaginionego

Mariusz Małyszek ma 20 lat, ciemne, kręcone włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną pikowaną kurtkę oraz czarne spodnie.

Apel policji do kierowców i mieszkańców. Każda informacja jest cenna

Ze względu na trudne warunki pogodowe i upływający czas, służby podkreślają, że każda minuta jest na wagę złota. Policja apeluje do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z 17 na 18 stycznia poruszali się drogami w okolicy, o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych.

- Apelujemy do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z soboty na niedzielę poruszali się drogami w rejonie miejscowości Pamięcin oraz okolic o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych, gdyż każde nagranie może okazać się istotne dla ustalenia kierunku przemieszczania się zaginionego” – apeluje mł. asp. Mariusz Kaźmierski.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Mariusza Małyszka proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Słubicach lub o telefon pod numer alarmowy 112.

Poszukiwania 20-letniego Mariusza
8 zdjęć
Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
Poszukiwania Beaty Klimek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIĘCIE
POSZUKIWANIA
POLICJA SŁUBICE
LUBUSKA POLICJA