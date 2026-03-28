Młody kierowca stracił prawo jazdy po zaledwie 17 dniach. Zebrał rekordową liczbę punktów

Niebezpieczny rajd w Wilkowie. Pasażer wystawał z okna

Wszystko rozegrało się w nocy z 21 na 22 marca w miejscowości Wilków (województwo lubuskie). Świebodzińscy policjanci zwrócili uwagę na szybko jadącą Kię, z której okna do połowy wychylał się pasażer. Wyglądało to niczym kadr z filmu o nielegalnych wyścigach.

Mundurowi natychmiast ruszyli w ślad za autem. Szybko wyszło na jaw, że to był dopiero wstęp do niebezpiecznych wyczynów na drodze.

Wyprzedzanie na ciągłej. Lista przewinień kierowcy Kii

Młody mężczyzna za kierownicą Kii kompletnie ignorował obowiązujące przepisy. Jak przekazali funkcjonariusze, kierujący:

wielokrotnie wyprzedzał na podwójnej ciągłej,

poruszał się slalomem,

zmuszał innych uczestników ruchu do ucieczki na pobocze.

Wszystko to działo się przy dużej prędkości, w samym środku nocy i w strefie zabudowanej.

Zagrożenie było tak duże, że do pościgu dołączył kolejny radiowóz. Wspólnymi siłami policjantom udało się w końcu zatrzymać rozpędzony pojazd.

18-latek bez wytłumaczenia. Prawo jazdy miał zaledwie od 17 dni

Po zatrzymaniu okazało się, że 18-letni kierowca był całkowicie trzeźwy. Nie umiał jednak w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania. Szybko wyszło też na jaw, że uprawnienia do kierowania pojazdami zdobył zaledwie 17 dni wcześniej.

Ta krótka kariera za kółkiem właśnie dobiegła końca.

Zatrzymane prawo jazdy i 36 punktów karnych. Surowa kara

Zsumowanie wszystkich drogowych wykroczeń dało młodemu kierowcy 36 punktów karnych – to rezultat, który rzadko osiągają nawet najbardziej doświadczeni drogowi piraci. Wobec 18-latka wyciągnięto surowe konsekwencje:

zatrzymano jego świeżo zdobyte prawo jazdy,

sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie,

pasażer również musi liczyć się z odpowiedzialnością za swoje niebezpieczne zachowanie.

Krótka radość z prawa jazdy

Sytuacja 18-latka doskonale pokazuje, jak brawura i brak wyobraźni mogą błyskawicznie pozbawić młodego kierowcę nowo zdobytych uprawnień. Zamiast cieszyć się z niezależności za kierownicą, teraz będzie musiał odpowiadać za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości.

