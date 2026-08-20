Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na weekend 21-23 sierpnia

Najbliższy weekend w Gorzowie Wielkopolskim będzie wyraźnie podzielony na dwie części. Aura zmieni się diametralnie w sobotę, kiedy to po bardzo ciepłym piątku nadejdzie załamanie pogody. Temperatura spadnie o ponad 10 stopni, a do tego pojawią się opady deszczu. Chłodniejsza i wilgotna pogoda zostanie z nami już do końca weekendu.

Ciepły i pogodny początek weekendu

Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie nawet 29°C, co pozwoli poczuć w pełni letnią atmosferę. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Nagła zmiana pogody w sobotę

Sobota przyniesie mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego radykalną zmianę aury. Przede wszystkim odczuwalne będzie gwałtowne ochłodzenie – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie 18°C. To aż o jedenaście stopni mniej niż dzień wcześniej. Dodatkowo pojawią się słabe opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15 stopni Celsjusza. Wiatr nieznacznie przybierze na sile.

Chłodna i deszczowa niedziela

Niedziela będzie kontynuacją chłodnej i deszczowej pogody. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 18°C. Noc będzie jednak jeszcze zimniejsza, a słupki rtęci mogą spaść do około 12 stopni. Przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu. Wyraźnie wzrośnie za to prędkość wiatru, który w porywach osiągnie około 5 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Pogoda w ten weekend będzie dyktować warunki spędzania wolnego czasu. Bardzo ciepły i suchy piątek to idealna okazja do aktywności na świeżym powietrzu, długich spacerów czy spotkań w plenerze. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota oraz niedziela mogą skutecznie pokrzyżować takie plany. Warto pomyśleć o alternatywach pod dachem, takich jak wizyta w kinie czy instytucjach kultury. Spacery wciąż będą możliwe, ale z pewnością przydadzą się parasol i cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather