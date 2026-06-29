Niszczycielskie burze już w Polsce. Grad i połamane drzewa!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-29 6:21

Po gwałtownych burzach, które w niedzielę przeszły nad województwem lubuskim i częścią Wielkopolski, strażacy usuwali połamane drzewa i konary, a miejscami uszkodzone zostały samochody. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec groźnej pogody. W poniedziałek burze mają przemieszczać się do centrum oraz na południowy zachód Polski. Możliwe są ulewy, grad i bardzo silny wiatr.

Złamane drzewa i gałęzie blokujące mokrą drogę po burzy, a w tle wóz strażacki z widocznym strażakiem, usuwającym skutki nawałnicy w zachodniej Polsce. Więcej o burzach na naszym portalu.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu/ Materiały prasowe

Silne burze na zachodzie kraju. Dziś niebezpieczna pogoda przesunie się do centrum i na południowy zachód

Niedzielne burze niszczyły na zachód Polski! A teraz nadciągają w kolejne rejony kraju. Najtrudniejsza sytuacja była w województwie lubuskim, gdzie straż pożarna do wieczora odebrała około 40 zgłoszeń. Interwencje dotyczyły przede wszystkim połamanych drzew i konarów blokujących drogi oraz uszkodzonych budynków. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do ponad 60 zdarzeń związanych z nawałnicami i gradem.

Na drodze krajowej nr 27 w okolicach Bieniowa połamane gałęzie i konary utrudniały ruch. W rejonie Skwierzyny i Strzelec Krajeńskich przewracające się drzewa uszkodziły samochody. Miejscami padał także grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że to nie koniec gwałtownej pogody. W poniedziałek burze będą przemieszczać się do centrum oraz na południowy zachód kraju. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad i silny wiatr osiągający w porywach nawet 90–100 km/h.

Miejscami w krótkim czasie może spaść nawet 30–40 mm deszczu. Tak intensywne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień

Synoptycy zwracają uwagę, że miejscami w krótkim czasie może spaść nawet 30–40 mm deszczu. Tak intensywne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień i zalań. Największe zagrożenie dotyczy zwłaszcza obszarów, gdzie burze będą przemieszczać się wolno.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zachowaniu ostrożności. Mieszkańcy terenów objętych ostrzeżeniami powinni unikać otwartych przestrzeni, nie parkować samochodów pod drzewami i śledzić komunikaty pogodowe.

Mimo burz upały nadal będą dawały się we znaki. W centrum i na południowym wschodzie temperatura może sięgać nawet 38–39 stopni Celsjusza. Ochłodzenie ma nadejść dopiero w drugiej połowie tygodnia, choć miejscami nadal mogą występować przelotne opady i burze.

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