W czasie upałów osy atakują częściej. Zamiast do ciasta wystaw to do ogrodu. Przędza osy z Twojego ogrodu i sprawia, że nie wlatują do domu

Upały znacząco zwiększają agresję os i szerszeni, przyspieszając ich metabolizm i zmuszając do intensywniejszego poszukiwania pożywienia.

Skutecznie odstraszysz owady, eliminując słodkie zapachy oraz stosując proste, domowe pułapki z octu lub piwa.

Poznaj sprawdzone mieszanki olejków eterycznych z przyprawami i rośliny, które stworzą naturalną barierę, by bezpiecznie cieszyć się latem.

Dlaczego osy i szerszenie atakują w upały?

Niektóre owady i szkodniki w czasie upałów stają się mniej aktywne. Na przykład, kleszcze znacząco obniżają swoją aktywność w czasie temperatur powyżej 25 st. Celsjusza. Są jednak i taki owady, które w czasie upałów atakują częściej. To między innymi osy i szerszenie Wysokie temperatury bezpośrednio wpływają na ich metabolizm zmuszając owady do częstszego poszukiwania żywności. Stają się one wtedy bardziej rozdrażnione i mogą częściej atakować. Choć w ekosystemie zarówno osy (są zapylaczami), jak i szerszenie (polują na inne owady i regulują liczebność innych gatunków) są pożyteczne to lepiej unikać przyciągania ich do domów oraz miejsc wypoczynku w ogrodzie. Niech latają sobie w spokoju wokół roślin i na otwartej przestrzeni.

Wymieszaj te składniki i postaw tam, gdzie pojawiają się osy i szerszenie. Skutecznie przepędzi owady

W walce z osami i szerszeniami najczęściej poleca się pułapki odstraszające. Warto jednak pamiętać, że zarówno osy, jak i szerszenie zlatują się wabione zapachem. Spożywana na zewnątrz żywność oraz alkohole skutecznie przyciągają owady. W domu oraz na tarasie warto zadbać, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się słodkich zapachów. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pułapki odstraszające. Osy oraz szerzenie nie przepadają za niektórymi zapachami. Co ciekawe do tej grupy nie zalicza się ocet, który wręcz przyciąga owady. Możesz to jednak wykorzystać, Wlej do butelki niewielką ilość ostu i postaw na barierkach altanki lub tarasu. Wabione ostrym zapachem osy będą wpadać do butelki. Wąska szyjka butelki uniemożliwi im drogę powrotną. Podobnie, jak ocet ocet, zadziała także piwo.

Świetnym sposobem na przepędzenie os i szerszeni jest połączenie olejków eterycznych z zapachami niektórych przypraw. Mieszanką, której owady nie cierpią jest cynamon oraz olejek miętowy lub goździkowy. W misce wymieszaj ze sobą wszystkie te składniki i postaw ją tam, gdzie najczęściej pojawiają się owady. Możesz także dodać do mieszanki wodę i tak przygotowanym roztworem spryskać drzwi i okna. W ten sposób ograniczysz ryzyko wlatywania owadów do środka.

Skutecznym sposobem walki z osami i szerszeniami w ogrodzie są także rośliny. Niektóre z nich wyzwalają olejki eteryczne, które odstraszają owady. To między innymi:

Mięta (zwłaszcza pieprzowa): Jej intensywny zapach jest nieprzyjemny dla os.

Lawenda: Osy nie lubią jej kwiatowego, ale silnego aromatu.

Eukaliptus: Mocny, kamforowy zapach eukaliptusa skutecznie zniechęca owady.

Bazylia: Aromat tej popularnej przyprawy jest drażniący dla os.

Geranium (pelargonia): Niektóre odmiany, zwłaszcza te o cytrynowym zapachu, są doskonałe do odstraszania.

Tymianek cytrynowy / Trawa cytrynowa (Cymbopogon): Ich cytrusowy aromat jest nielubiany przez osy.

Piołun: Ma bardzo gorzki i intensywny zapach, który osy omijają szerokim łukiem.

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