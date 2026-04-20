Powieś przed swoim domem. Wyłapie szerszenie co do jednego. Domowa pułapka na szerszenie

Szerszenie, choć pełnią ważną rolę w ekosystemie, mogą być niebezpieczne, szczególnie dla alergików.

Użądlenie szerszenia jest bolesne, a owady te atakują, gdy czują się zagrożone lub gdy ich gniazdo jest naruszone.

Dowiedz się, jak bezpiecznie pozbyć się szerszeni z ogrodu i jakie domowe sposoby pomogą Ci je odstraszyć!

Dlaczego szerszenie są niebezpieczne?

Szerszenie to jedne z tych owadów, których widok przyprawia nas o gęsią skórkę. Nieco większe od osy, zadomawiają się na naszych podwórkach czy w naszych domach już wiosną. Często jednak panuje błędne przekonanie, że szerszenie są agresywne i atakują bez powodu. Pamiętaj, że zazwyczaj żądlą tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub gdy ich gniazdo jest naruszone. Kluczem jest zachowanie spokoju i unikanie gwałtownych ruchów w ich pobliżu. Nie próbuj ich odganiać ani zabijać, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ to może sprowokować atak. Szerszenie w ogrodzie mogą być problemem, zwłaszcza jeśli gniazdo znajduje się blisko domu lub w miejscu, gdzie często przebywają ludzie. Ich użądlenie jest bolesne i może być niebezpieczne dla osób uczulonych. Warto jednak pamiętać, że szerszenie, choć budzą obawy, są ważnym elementem ekosystemu. Polują na wiele szkodników ogrodowych, takich jak muchy, osy, gąsienice, a nawet inne owady, przyczyniając się do naturalnej kontroli populacji. Ich obecność w ogrodzie może świadczyć o zdrowym środowisku.

Sposoby na odstraszenie szerszeni z ogrodu

W Polsce, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. gniazdo szerszeni w miejscu publicznym, w pobliżu ludzi, w domu, gdzie są alergicy), straż pożarna jest uprawniona do interwencji i usunięcia gniazda z posesji. Można również wezwać na pomoc firmę specjalizującą w zwalczaniu owadów z posesji. To eksperci, którzy posiadają odpowiedni sprzęt, środki chemiczne i doświadczenie, aby bezpiecznie usunąć gniazdo. Jeśli jednak szerszeni nie jest zbyt wiele, a Ty nie zlokalizowałaś ich gniazda w pobliżu swojego ogrodu lub domu, to zainwestuj w domowe sposoby na odstraszanie szerszeni.

Domowa pułapka na szerszenie

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na ograniczenie liczby szerszeni jest przygotowanie pułapki z plastikowej butelki. Butelkę należy przeciąć, a następnie odwróconą górną część włożyć do dolnej, tworząc lejek. Do środka wlewa się mieszankę piwa z cukrem (około 200 ml piwa i dwie łyżeczki cukru), która wabi owady. Gotową pułapkę najlepiej umieścić z dala od miejsc, gdzie przebywają ludzie, np. na drzewie czy w altanie. Szerszenie wpadają do niej, ale nie potrafią się wydostać, co skutecznie redukuje ich obecność w okolicy.

Naturalne odstraszacze szerszeni. Miej to w ogrodzie

Jeśli nie chcesz od razu sięgać po inwazyjne metody, istnieje kilka naturalnych sposobów na odstraszenie szerszeni. Rośliny takie jak mięta, piołun czy pelargonia, posadzone w pobliżu miejsc, gdzie szerszenie są szczególnie uciążliwe, mogą pomóc je zniechęcić. Możesz również spróbować rozwiesić woreczki z ząbkami czosnku lub połówki cytryny nabijane goździkami – ich intensywny zapach często działa odstraszająco na te owady. Pamiętaj jednak, że te metody są zazwyczaj skuteczne tylko w przypadku niewielkiej liczby szerszeni.

10

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie