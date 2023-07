Jak odstraszyć osy z tarasu i balkonu? Polecą straszyć do sąsiada. Podziel się z nim tym sposobem. Patent na osy

Czy są osy i szerszenie są pożyteczne?

Osy i szerszenie mają zdecydowanie zł PR i przyjęło się, że w przeciwieństwie do pszczół, owady te uznawane są za niepożyteczne. To błąd. Są one bardzo ważne dla ekosystemu. Nie mają one może tak spektakularnych zasług w zapylaniu kwiatów, jak pszczoły, ale nie znaczy, że tego w ogóle nie robią. Mogą one przenosić pyłki z jednej na druga roślinę i tym samym ją zapylać. Dodatkowo osy zjadają wiele szkodników z pól uprawnych. Jad os wykorzystywany jest również w medycynie i przyczynia się on do produkcji wielu leków.

Jak skutecznie odstraszyć osy z tarasu lub balkonu?

Skuteczne odstraszanie os powinno być dla nich bezpiecznie. Nie można masowo ich wybijać, bo jak już wiemy, że one bardzo pożyteczne. Można jedna zastosować praktyki, dzięki którym osy oraz szerszenie będą omijały nasz taras lub balkon. Na początku warto zdać sobie sprawę, że owady te przyciągają słodkie zapachy. Stąd też pojawiają się często w miejscach z jedzeniem oraz słodkimi napojami. Osy również potrafią zapamiętywać miejsce skąd pochodził zapach i nawet po ich przegonieniu wracają. Są jednak zapachy za którymi osy nie przepadają. To między innymi zapach cytryny, bazylii, mięty, tymianku, piołunu, eukaliptusa, czosnku, olejku z drzewa herbacianego oraz aromat palonej kawy. Wokół tarasu lub na balkonie możesz posadzić również rośliny, które będą odstraszały te owady. Nalezą do nich: lawenda, mięta macierzanka cytrynowa, a także bratki.

