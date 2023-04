Pasażer wypadł z pociągu pod Gorzowem! Zabrał go śmigłowiec

Wypadek na stacji pod Gorzowem. Pasażer wypadł z pociągu "Wilda"

Na stacji kolejowej w Santoku pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do wyjątkowo nieszczęśliwego wypadku, w którym pasażer wypadł z pociągu - informuje Gorzowianin.com. Wszystko działo się we wtorek, 11 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Jak relacjonuje jedna z pasażerek, do odjazdu przygotowywał się szynobus "Wilda" relacji Gorzów-Poznań. Po sygnale konduktora poszkodowany wsiadał do wagonu, gdy zamykały się już drzwi. Po pewnym czasie znowu się jednak otworzyły, wskutek czego mężczyzna wypadł z pociągu i uderzył głową o chodnik, tracąc przytomność. Na ratunek rzucili się inni pasażerowie i konduktor, ale na miejsce trzeba było ostatecznie wezwać śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał rannego do szpitala. Inni pasażerowie tego samego pociągu informowali ponadto, że w dwuczłonowym składzie panował bardzo duży ścisk.

Sonda Czy spotkało Cię coś przykrego w pociągu? Tak Nie