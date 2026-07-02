Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 3-5 lipca

Aura w Gorzowie Wielkopolskim w najbliższych dniach pokaże dwa oblicza. Mieszkańcy mogą liczyć na sporo chwil bez deszczu, szczególnie w piątek i sobotę, kiedy pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na komfortowym, stabilnym poziomie powyżej 20 stopni Celsjusza. Wyraźna zmiana nadejdzie jednak w niedzielę, kiedy to konieczne może okazać się przygotowanie parasoli.

Początek weekendu z wiatrem, ale bez deszczu

Piątek, 3 lipca, przywita mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego umiarkowanym zachmurzeniem. Deszczu tego dnia nie należy się spodziewać, co pozwoli swobodnie zaplanować popołudnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 22 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 16°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który będzie dość odczuwalny – jego średnia prędkość wyniesie blisko 7 m/s. To najmocniejsze porywy prognozowane na ten weekend.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, szczególnie dla miłośników ciepła. To właśnie wtedy odnotujemy najwyższą temperaturę, sięgającą nawet 24 stopni. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 14°C. Podobnie jak w piątek, na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale parasole nie będą potrzebne. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s, co dodatkowo poprawi komfort przebywania na zewnątrz.

Niedziela przyniesie opady deszczu

Ostatni dzień weekendu, 5 lipca, przyniesie oczekiwaną zmianę aury. Choć nadal będzie ciepło – termometry pokażą maksymalnie około 23 stopnie – to nad Gorzowem Wielkopolskim pojawią się chmury deszczowe. Prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Suma opadów nie będzie duża, ale wystarczy, by skutecznie wpłynąć na plany plenerowe. Wiatr utrzyma się na sobotnim, spokojnym poziomie, wiejąc z prędkością około 5 m/s. Nocą temperatura spadnie do około 15 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Biorąc pod uwagę prognozę, piątek i sobota to idealny czas na spędzenie czasu na zewnątrz. Umiarkowane temperatury i brak deszczu zachęcają do spacerów po miejskich parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań z bliskimi w plenerze. To najlepszy moment, by skorzystać z uroków miasta bez obaw o nagłe załamanie pogody. Z kolei w niedzielę warto mieć w zanadrzu plan B. Słabe opady deszczu mogą skłonić do odwiedzenia kina, lokalnej galerii sztuki czy po prostu spędzenia czasu w domowym zaciszu. Nawet niedzielny deszcz nie musi oznaczać nudy – dla miłośników spacerów to okazja, by zobaczyć miasto w innej, bardziej nastrojowej odsłonie.

Dane pogodowe: OpenWeather