Walt Disney to niekwestionowany lider w tworzeniu pięknych i niosących ważny przekaz bajek. Kto z nas nie kojarzy przynajmniej jednej z jego setek niezwykłych produkcji? Król Lew, Pokahontaz, Królewna Śnieżka, Kraina Lodu czy Zwierzogród - te tytuły znają mali i duzi!

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. To na nich dzieci często uczą się czym jest przyjaźń, miłość i lojalność, poznają co jest dobre, a co złe. Nic dziwnego, że główni bohaterowie niejednokrotnie stają się wzorem do naśladowania, a każdy maluch ma swoją ulubioną postać.

A Ty jak dobrze pamiętasz znane postaci z bajek Disneya? Sprawdź, czy odgadniesz ich imię!

QUIZ: Bohaterowie bajek Disneya. Pamiętasz jak się nazywali?

QUIZ: Bohaterowie kultowych bajek Disneya. Pamiętasz jak się nazywali? Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się ta postać? Urszula Arielka Aurora