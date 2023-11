i Autor: Canva Pro

QUIZ: Sławy piłki nożnej - jak dobrze je znasz? Znani piłkarze... bez twarzy. Czy rozpoznasz piłkarzy po fryzurach?

M.Pa 8:10

Nie od dzisiaj wiadomo, ze piłka nożna to nie tylko sport, ale czasami również... rewia mody! Piłkarze lubią dobrze wyglądać, co z pewnością podoba się kobietom. Dlatego nikogo nie dziwi fakt częstych zmian fryzur czy pozowania do magazynów modowych. A Ty, jak dobrze znasz piłkarzy? Sprawdź w naszym quizie czy ich rozpoznasz!