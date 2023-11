Razem czy osobno? Sprawdź się w tym teście ortograficznym!

Mimo że spotykamy się z tymi wyrażeniami na co dzień ("na codzień"?) ich pisownia sprawia nam niekiedy ("nie kiedy"?) sporo problemów. Reguły pisowni łącznej i rozłącznej nie należą do najprostszych, ale dla prawdziwych mistrzów ortografii zdobycie kompletu punktów w naszym quizie nie powinno stawić większego problemu. Ostrzegamy jednak, że niektóre odpowiedzi mogą was zaskoczyć. Zatem, do dzieła!

Quiz z ortografii. Napiszesz razem czy osobno? Pytanie 1 z 10 Skąd wysyłacie pocztówki? z nad morza znad morza z nadmorza Dalej

Ile punktów udało Ci się uzyskać w naszym quizie? Ci, którzy mają komplet prawidłowych odpowiedzi, mogą być z siebie naprawdę dumni! To nie było łatwe zadanie. Pochwal się wynikiem wśród znajomych i w mediach społecznościowych i zachęć innych do rozwiązania tego quizu.