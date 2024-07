Skoczył na główkę do fontanny, surfował na żółwiu. Szok w centrum miasta!

Skatowany noworodek nie żyje! Rafałek miał krwiaki na głowie i odklejoną siatkówkę. Łzy same napływają do oczu

Gorzów Wielkopolski. Skoczył na główkę do Fontanny Pauckscha

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (30 czerwca), przed godziną 6 rano. Operator miejskiego monitoringu w Gorzowie Wielkopolskim zauważył mężczyznę, który w bokserkach wskoczył do Fontanny Pauckscha w centrum miasta. Na szczęście nie doszło do tragedii, bowiem woda w fontannie nie jest zbyt głęboka.

Skok w bokserkach na główkę do fontanny to nie było jedyne szokujące zachowanie mężczyzny. Próbował on również pływać na grzbiecie, rozmawiał i „zbijał piątki ” z figurkami oraz surfował na żółwiu.

Operator monitoringu o zajściu powiadomił policje, a funkcjonariusze zjawili się na miejscu, gdy mężczyzna zaczął ubierać spodnie. - Fontanna Pauckscha nie jest obiektem, w którym można zażywać kąpieli. 39-latek za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym. Mamy nadzieję, że rozmowa z policjantami odniesie skutek i do takiej sytuacji już nie dojdzie – mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Niestety, to nie jedyny podobny przypadek. Kiedyś nietrzeźwy 23-latek na fontannę wniósł…elektryczną hulajnogę. Gdy zobaczył policjantów, próbował jeszcze uciekać.

W innej sytuacji nastolatka chciała zrobić sobie zdjęcie w fontannie, a ostatecznie uszkodziła ją.