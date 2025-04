Nie uniknie kary

Strzelał z okna do samochodu. 18-letni "snajper" był pijany!

Młody mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego odpowie za strzelanie z wiatrówki do zaparkowanego pojazdu. 18-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w sobotę, 26 kwietnia, na ulicy Chełmońskiego.