Ta wieś wygląda jak z bajki. Znajduje się w województwie lubuskim

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-02 16:15

Są w Polsce miejsca, do których wjeżdżając, można poczuć się jak w bajce. Otaczające drogę drzewa, pola uprawne, lasy oraz jeziora tworzą malownicze krajobrazy, które dotąd znaliśmy z opowiadań i bajek. A jednak istnieją naprawdę i to bliżej niż myślicie! Jedna z takich lokalizacji znajduje się w woj. lubuskim i jest to jedyna w swoim rodzaju wieś Łagów!

Super Express Google News

Łagów perełką województwa lubuskiego. To wyjątkowe miejsce!

Pięknych wsi w województwie lubuskim jest wiele, jednak to Łagów skradł nasze serca. Właśnie ta miejscowość często określana jest jako "Perła Ziemi Lubuskiej" i wcale nas to nie dziwi! Wieś położona jest w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów i choć na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna, to kryje w sobie wiele urokliwych zakątków. 

Polecany artykuł:

Chcesz usłyszeć najpiękniejszą nazwę wsi w Pomorskiem? To brzmi jak bajka!

Czy warto jechać do Łagowa? Wieś oferuje wiele atrakcji!

Łagów leży pomiędzy dwoma jeziorami: Ciecz i Łagowskim, a bliskość wody nadaje mu romantyczny i malowniczy charakter. Gdyby tego było mało, to nad wsią góruje zamek joannitów, który dodaje jej historycznego uroku.

Miłośnicy historii z pewnością zachwycą się również zabytkową świątynią obecną w krajobrazie miasteczka, a mianowicie kościołem św. Jana Chrzciciela. Będąc w Łagowie, warto także zobaczyć na własne oczy nieco ukryty, lecz efektowny wiadukt kolejowy (przypominający akwedukt), mający około 25 m wysokości i 40 m długości.

Nie możemy pominąć faktu, że cały obszar, w którym położony jest Łagów, objęty jest ochroną krajobrazową. Można tu wędrować, jeździć na rowerze i korzystać z natury dzięki Łagowsko-Sulęcińskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Łagów [ZDJĘCIA]

Łagów
12 zdjęć

Lubuskie Lato Filmowe Łagów

Co ciekawe, w Łagowie od 1969 roku odbywa się najstarszy festiwal filmowy w Polsce – Lubuskie Lato Filmowe. To miejsce, gdzie spotykali się artyści z całej Europy Wschodniej i Zachodniej, nawet w czasach PRL-u, kiedy kontakty były mocno ograniczone. Dzięki temu Łagów zyskał przydomek "małego Cannes". W tym roku festiwal odbył się w dniach 29.06-06.07.

Znasz Lubelszczyznę? Odpowiedz, które jeziora zlokalizowane są w województwie lubelskim!
Pytanie 1 z 10
Czy jezioro Okonińskie leży na Lubelszczyźnie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIEŚ
POLSKA WIEŚ