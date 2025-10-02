Łagów perełką województwa lubuskiego. To wyjątkowe miejsce!

Pięknych wsi w województwie lubuskim jest wiele, jednak to Łagów skradł nasze serca. Właśnie ta miejscowość często określana jest jako "Perła Ziemi Lubuskiej" i wcale nas to nie dziwi! Wieś położona jest w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów i choć na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna, to kryje w sobie wiele urokliwych zakątków.

Czy warto jechać do Łagowa? Wieś oferuje wiele atrakcji!

Łagów leży pomiędzy dwoma jeziorami: Ciecz i Łagowskim, a bliskość wody nadaje mu romantyczny i malowniczy charakter. Gdyby tego było mało, to nad wsią góruje zamek joannitów, który dodaje jej historycznego uroku.

Miłośnicy historii z pewnością zachwycą się również zabytkową świątynią obecną w krajobrazie miasteczka, a mianowicie kościołem św. Jana Chrzciciela. Będąc w Łagowie, warto także zobaczyć na własne oczy nieco ukryty, lecz efektowny wiadukt kolejowy (przypominający akwedukt), mający około 25 m wysokości i 40 m długości.

Nie możemy pominąć faktu, że cały obszar, w którym położony jest Łagów, objęty jest ochroną krajobrazową. Można tu wędrować, jeździć na rowerze i korzystać z natury dzięki Łagowsko-Sulęcińskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Łagów [ZDJĘCIA]

Lubuskie Lato Filmowe Łagów

Co ciekawe, w Łagowie od 1969 roku odbywa się najstarszy festiwal filmowy w Polsce – Lubuskie Lato Filmowe. To miejsce, gdzie spotykali się artyści z całej Europy Wschodniej i Zachodniej, nawet w czasach PRL-u, kiedy kontakty były mocno ograniczone. Dzięki temu Łagów zyskał przydomek "małego Cannes". W tym roku festiwal odbył się w dniach 29.06-06.07.