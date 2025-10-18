Tragiczny wypadek na A2. Jedna osoba nie żyje, trzy trafiły do szpitala

Wypadek na autostradzie A2 między Jordanowem a Torzym

Zginęła jedna osoba, trzy trafiły do szpitala

W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy i ciężarówka

Ruch w kierunku Świecka wstrzymany, objazd drogą krajową nr 92

Policja bada przyczyny wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (18.10) rano na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Między węzłami Jordanowo a Torzym zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 9:50. Jak przekazała sierż. Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, osobowe auto dachowało po zderzeniu z ciężarówką. W pojeździe znajdowały się cztery osoby — jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, a trzy zostały przewiezione do szpitala.

Po wypadku zablokowano jezdnię w kierunku granicy z Niemcami. Policja i służby drogowe zorganizowały objazdy — kierowcy jadący w stronę Świecka są kierowani na drogę krajową nr 92. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

