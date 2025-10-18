Tragiczny wypadek na A2. Jedna osoba nie żyje, trzy trafiły do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-10-18 11:38

Na autostradzie A2 w województwie lubuskim doszło do tragicznego wypadku. Między węzłami Jordanowo a Torzym zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Ruch w kierunku granicy z Niemcami został całkowicie wstrzymany.

Wymieniali koło, zginęli na miejscu! Tragiczny wypadek na S17 w Sieprawicach

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express
  • Wypadek na autostradzie A2 między Jordanowem a Torzym
  • Zginęła jedna osoba, trzy trafiły do szpitala
  • W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy i ciężarówka
  • Ruch w kierunku Świecka wstrzymany, objazd drogą krajową nr 92
  • Policja bada przyczyny wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (18.10) rano na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Między węzłami Jordanowo a Torzym zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 9:50. Jak przekazała sierż. Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, osobowe auto dachowało po zderzeniu z ciężarówką. W pojeździe znajdowały się cztery osoby — jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, a trzy zostały przewiezione do szpitala.

Czytaj też: Śmiertelny atak psów. Zgłosił się kolejny poszkodowany! Zwierzęta odgryzły mu uszy

Po wypadku zablokowano jezdnię w kierunku granicy z Niemcami. Policja i służby drogowe zorganizowały objazdy — kierowcy jadący w stronę Świecka są kierowani na drogę krajową nr 92. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

W sobotę rano doszło do tragicznego wypadku w woj. warmińsko-mazurskim. Zginęła 62-letnia kobieta, której auto uderzyło w drzewo.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK
WYPADEK A2
GORZÓW WIELKOPOLSKI
A2 WYPADEK