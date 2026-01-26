Uchwycił na filmie wyjątkową scenę z życia zwierząt. „Wyobraźcie sobie, co ja tam musiałem przeżywać”

Zimowy poranek nad Wartą i... stado jeleni

Pan Marek wybrał się w okolice Słońska, by fotografować wschód słońca. To, co zobaczył chwilę później, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. W oddali, około 200 metrów od niego, zgromadziło się imponujące stado.

„Spójrzcie na to i wyobraźcie sobie, co ja tam musiałem przeżywać. Oddech mówi sam za siebie. Jestem przeszczęśliwy, że udało mi się podejść je tak blisko. Jelenie to jedne z piękniejszych naszych zwierząt i ogromny zaszczyt móc je obserwować z tak bliska i w tak wielkich stadach”

- czytamy w opisie filmu.

Emocje, jakie towarzyszyły panu Markowi, słychać na nagraniu. Jego nierówny oddech stał się wręcz symbolem tego wyjątkowego spotkania z naturą.

Nagranie szybko zdobyło dziesiątki reakcji i komentarzy.

Internauci zachwyceni: „Myślałam, że to Kenia!”

Pod filmem pojawiła się lawina komplementów. Widzowie nie kryją zachwytu zarówno nad ujęciami, jak i nad cierpliwością autora.

W komentarzach czytamy m.in.:

„Cudowne! W pierwszej chwili myślałam, że jesteś w Kenii, a to gazele!”

„Co za widok! Ujście Warty najpiękniejszym miejscem na świecie.”

„Piękne ujęcie, naprawdę robi ogromne wrażenie.”

„Twoja cierpliwość i serce do tego, co robisz, są uwieńczone takimi widokami. Gratulacje!”

„Niesamowity widok… Wspaniały filmik. Serdeczne pozdrowienia.”

"To dopiero początek..."

Pan Marek zapowiedział, że to dopiero początek. Podczas porannej wyprawy nad Wartę powstało wiele zdjęć i filmów, które wkrótce mają trafić do sieci.

Jedno jest pewne: takie nagrania przypominają, jak niezwykła potrafi być polska przyroda – zwłaszcza wtedy, gdy ktoś z pasją potrafi ją uchwycić.

