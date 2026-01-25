Największy kościół w Polsce. Zmieściłby kilka tysięcy wiernych

Największym kościołem w Polsce jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym, niewielkiej miejscowości położonej w środkowej części kraju, w województwie wielkopolskim. Świątynia należy do największych kościołów w Europie i od lat budzi ogromne zainteresowanie – zarówno wśród pielgrzymów, jak i turystów.

Bazylika w Licheniu została wzniesiona w latach 1994–2004. Jej skala znacząco odbiega od typowej zabudowy sakralnej w Polsce. Kościół dominuje nad okolicą i jest widoczny z wielu kilometrów. Najważniejsze dane obiektu:

długość: około 139 metrów,

szerokość: 144 metry,

wysokość kopuły: 98 metrów,

wysokość wieży z krzyżem: 141,5 metra.

Wnętrze świątyni może pomieścić około 7 tysięcy wiernych, a w czasie dużych uroczystości religijnych liczba uczestników przebywających jednocześnie na terenie sanktuarium jest znacznie większa.

Największy kościół w Polsce i jeden z największych w Europie

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej jest największym kościołem w Polsce pod względem powierzchni. Pod tym względem wyprzedza m.in. Bazylikę Mariacką w Krakowie czy Archikatedrę św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Świątynia zaliczana jest również do największych kościołów w Europie, zarówno pod względem kubatury, jak i liczby wiernych, których może jednocześnie pomieścić.

Każdego roku do Lichenia przybywają setki tysięcy pielgrzymów z całego kraju, a także z zagranicy. W czasie największych uroczystości religijnych sanktuarium staje się jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc kultu w Polsce.