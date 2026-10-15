Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na weekend 16-18 października

Początek weekendu w Gorzowie Wielkopolskim zapowiada się obiecująco, jednak prognozy wskazują na wyraźne pogorszenie aury już w sobotę. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem. Później nad miasto nadciągną chmury, przynosząc ochłodzenie i opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia spadnie o kilka stopni, a wiatr zacznie przybierać na sile.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

W piątek pogoda w Gorzowie Wielkopolskim będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Niebo ma być bezchmurne, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia może osiągnąć nawet 19 stopni Celsjusza. To będzie bardzo przyjemny, jesienny dzień z delikatnym wiatrem, wiejącym z prędkością poniżej 2 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna – termometry wskażą około 6°C, co oznacza dużą różnicę temperatur między dniem a nocą.

Nagła zmiana aury w sobotę

Sobota przyniesie załamanie pogody. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, z którego pojawią się opady deszczu. W ciągu doby może spaść do 2 mm wody. Będzie też znacznie chłodniej – maksymalna temperatura w Gorzowie Wielkopolskim wyniesie zaledwie 13°C. To najzimniejszy dzień prognozowanego weekendu, również z najniższą temperaturą minimalną, spadającą w nocy do około 5 stopni. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość około 3 m/s.

Pochmurna i wietrzna niedziela

Ostatni dzień weekendu również upłynie pod znakiem chmur. Niedziela w Gorzowie Wielkopolskim będzie pochmurna, ale jest szansa na niewielkie przejaśnienia. Temperatura nieznacznie wzrośnie w porównaniu do soboty, osiągając w ciągu dnia prawie 15°C. Noc będzie już znacznie cieplejsza, z temperaturą na poziomie 11 stopni. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie jednak wiatr, który nasili się do około 4 m/s. Opady deszczu, jeśli wystąpią, będą symboliczne.

Jak spędzić ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątkowa, słoneczna pogoda to idealna okazja do spędzenia czasu na zewnątrz. Warto wybrać się na dłuższy spacer po miejskich parkach, skorzystać z ostatnich tak ciepłych chwil na rowerze czy spotkać się ze znajomymi w ogródku kawiarnianym. Z kolei pochmurna i deszczowa sobota skłania raczej do poszukiwania atrakcji pod dachem. To dobry moment na wizytę w kinie, muzeum czy nadrobienie kulturalnych zaległości. W niedzielę, mimo chmur, temperatura będzie nieco wyższa, więc spacer będzie możliwy, choć trzeba przygotować się na bardziej odczuwalny wiatr.

Dane pogodowe: OpenWeather