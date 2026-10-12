Wcisnął gaz do dechy i pędził mercedesem jak szalony. Słono zapłacił za brawurę

Policyjny wideorejestrator wszystko nagrał

Nowosolscy policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa, który rażąco przekroczył dozwoloną prędkość. Do zdarzenia doszło na trasie między Nową Solą a Przyborowem.

48-letni mieszkaniec gminy Otyń jechał z prędkością 121 km/h, mimo że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 60 km/h. Oznacza to, że przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 61 km/h. Jego nieodpowiedzialne zachowanie zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator.

Surowa kara dla kierowcy

Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych. Na jego konto trafiło również 14 punktów karnych.

To jednak nie koniec konsekwencji. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

- Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących ograniczeń - podkreśla st. asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Policja przypomina o nowych przepisach

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że od 3 marca 2026 roku obowiązują przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

- Apelujemy o ostrożność na drodze. Każde niebezpieczne zachowanie za kierownicą może nieść za sobą poważne konsekwencje. Najważniejsze jest, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Aby tak się stało, kluczowe jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - przypomina st. asp. Justyna Sęczkowska-Sobol.

Chwila brawury może kosztować życie

Policjanci nie mają wątpliwości, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych. Historia 48-letniego kierowcy mercedesa pokazuje, że kilka sekund brawury może skończyć się nie tylko wysokim mandatem i utratą uprawnień, ale w znacznie gorszym scenariuszu także tragedią na drodze.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie