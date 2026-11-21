Chwila nieuwagi i seria groźnych zdarzeń

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, około godziny 18 na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze. Jak podkreślają policjanci, jesienna aura, opady deszczu i szybko zapadający zmrok znacząco utrudniają jazdę, a mokra nawierzchnia wymaga od kierowców szczególnej koncentracji.

Tym razem zabrakło jej kierującej peugeotem. Kobieta podczas zmiany pasa ruchu nie zachowała należytej ostrożności i doprowadziła do zderzenia z samochodem jadącym sąsiednim pasem.

- Kierująca peugeotem nie zachowała należytej ostrożności podczas wykonywania manewru zmiany pasa ruchu. W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru uderzyła w pojazd poruszający się sąsiednim pasem - przekazuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Auto wjechało na chodnik i uderzyło w budynek

Na tym nie zakończył się niebezpieczny incydent. Po kolizji kierująca gwałtownie skręciła w prawo. Samochód zjechał na chodnik, a następnie z dużą siłą uderzył w ścianę budynku.

Nagranie z miejskiego monitoringu pokazuje, jak szybko pozornie niegroźny błąd za kierownicą może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. W momencie zdarzenia szczególnie dużo szczęścia mieli piesi, ponieważ na chodniku nikogo nie było.

-Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Skończyło się na uszkodzonych pojazdach oraz zniszczonej elewacji budynku - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Surowy mandat dla kierującej

Policjanci ukarali sprawczynię kolizji mandatem karnym w wysokości 1500 złotych. Na konto kierującej trafiło również 10 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, że jesień to jeden z najtrudniejszych okresów dla kierowców. Mokra jezdnia, mgły, ograniczona widoczność i śliska nawierzchnia sprawiają, że każdy manewr wymaga większej ostrożności niż zwykle.

Policja apeluje o rozwagę

- Warunki na drogach w okresie jesiennym są bardzo zmienne i potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować większe odstępy od innych pojazdów i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze - podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Policja przypomina również, by szczególną uwagę zwracać na wykonywanie manewrów zmiany pasa ruchu. Chwila nieuwagi może bowiem skończyć się nie tylko kolizją, ale również utratą panowania nad pojazdem i zagrożeniem dla innych uczestników ruchu.