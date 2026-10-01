Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim na weekend (2-4 października)

Weekendowa aura w Gorzowie Wielkopolskim zapowiada się dość stabilnie, ale niejednolicie. Mieszkańców czeka sporo chmur i łagodne temperatury, które pozwolą na aktywne spędzanie czasu. Najważniejsza zmiana w pogodzie nadejdzie dopiero w niedzielę, kiedy to może pojawić się niewielki deszcz. Wiatr przez cały weekend pozostanie bardzo słaby.

Pochmurny, ale ciepły piątek

Piątek, 2 października, przywita mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego gęstą warstwą chmur, która utrzyma się przez cały dzień. Mimo braku słońca będzie to najcieplejszy dzień weekendu. W najcieplejszym momencie termometry pokażą około 21 stopni Celsjusza. Noc również będzie łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie 11°C. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Powieje za to odczuwalny, choć wciąż słaby wiatr, którego prędkość osiągnie około 2 m/s.

Spokojna i sucha sobota

Sobota, 3 października, przyniesie kontynuację pochmurnej aury w Gorzowie Wielkopolskim. Podobnie jak w piątek, niebo pozostanie szczelnie zakryte chmurami, a deszcz nie jest prognozowany. Zrobi się jednak odrobinę chłodniej – temperatura maksymalna sięgnie około 19 stopni Celsjusza. Noce pozostaną ciepłe, z wartościami rzędu 12°C. To będzie najspokojniejszy dzień weekendu pod względem wiatru, który osłabnie do zaledwie 1 m/s, stając się praktycznie nieodczuwalny.

Niedziela z niewielkim deszczem

W niedzielę, 4 października, pogoda w Gorzowie Wielkopolskim pokaże nieco inne oblicze. Choć zachmurzenie nadal będzie duże, a temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty, czyli około 19°C, to właśnie tego dnia prognozowane są opady. Będą to jednak opady bardzo niewielkie i symboliczne. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie temperaturę około 11°C. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością dochodzącą do około 1 m/s.

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Co robić przy takiej pogodzie?

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim, mimo dominacji chmur, będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, zwłaszcza w piątek i sobotę. Stabilne i dość wysokie temperatury oraz brak opadów to idealne warunki na długi spacer po miejskich parkach czy alejkach. Słaby wiatr nie będzie przeszkadzał w rekreacji. W niedzielę, ze względu na prognozowane niewielkie opady, warto mieć w zanadrzu alternatywny plan. Krótki deszcz nie powinien pokrzyżować wszystkich planów, ale może być pretekstem do odwiedzenia kawiarni lub obiektów kulturalnych.

Dane pogodowe: OpenWeather