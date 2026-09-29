Zadzwoniła na policję, bo podejrzewała pijanego kierowcę. Sama wpadła w kłopoty!

Policja sprawdziła zgłoszenie

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 24 września. Wschowscy policjanci otrzymali informację o kierowcy, który miał poruszać się drogami będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

40-letni mężczyzna został poddany badaniu alkomatem oraz sprawdzony narkotestem. Wyniki nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Kierowca był trzeźwy, a test na obecność środków działających podobnie do alkoholu również dał wynik negatywny.

Niespodziewany zwrot akcji

Podczas czynności policjanci wylegitymowali także kobietę, która zgłosiła całe zdarzenie. Okazało się, że 31-latka przyjechała na miejsce własnym samochodem.

Wtedy wyszła na jaw zaskakująca informacja. Kobieta sama przyznała funkcjonariuszom, że ma zatrzymane prawo jazdy.

– Każde zgłoszenie dotyczące podejrzenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu jest przez policjantów traktowane bardzo poważnie i wymaga dokładnego sprawdzenia – podkreśla asp. Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Nie miała prawa prowadzić

Policjanci postanowili zweryfikować słowa 31-latki w policyjnych systemach. Szybko potwierdzili, że jej uprawnienia do kierowania zostały wcześniej zatrzymane.

Jak ustalili mundurowi, prawo jazdy kobiety zostało odebrane w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Mimo to przyjechała samochodem na miejsce interwencji.

– Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze sprawdzają nie tylko zgłoszenie, ale również wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym uprawnienia i stan trzeźwości osób uczestniczących w interwencji – wyjaśnia asp. Marek Cieślakowski.

Sprawa trafi do sądu

Choć zgłoszony przez kobietę kierowca okazał się niewinny, sama 31-latka narobiła sobie poważnych problemów. Za prowadzenie samochodu pomimo zatrzymanego prawa jazdy odpowie teraz przed sądem.

Ta nietypowa interwencja pokazuje, że każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane przez policję, a funkcjonariusze podczas swoich działań przyglądają się wszystkim uczestnikom zdarzenia. W tym przypadku osoba, która chciała wskazać potencjalnego sprawcę, sama stała się bohaterką policyjnych czynności.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie