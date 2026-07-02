Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim na weekend 3-5 lipca

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim wyraźnie podzieli się na dwie części pod względem pogody. Piątek i sobota upłyną pod znakiem stabilnej, suchej aury, która będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Dopiero ostatni dzień weekendu przyniesie zmianę i opady deszczu. W ciągu dnia termometry będą wskazywać od 21 do 23 stopni Celsjusza, zapewniając komfortowe warunki. Noce będą jednak chłodniejsze, szczególnie z soboty na niedzielę, kiedy temperatura spadnie do około 13 stopni.

Piątek: bezchmurnie, ale wietrznie

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę i słońce. W piątek, 3 lipca, niebo będzie bezchmurne, a termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. Mimo słonecznej aury, odczuwalny może być dość silny wiatr. Jego średnia prędkość wyniesie około 7 m/s, co czyni piątek najbardziej wietrznym dniem weekendu. Opady nie są prognozowane, a nocą temperatura spadnie do komfortowych 15 stopni.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 stopni, tworząc idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość spadnie do około 5 m/s. Warto jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza – temperatura może spaść do zaledwie 13 stopni.

Niedziela przyniesie deszcz

Koniec weekendu przyniesie wyraźne pogorszenie aury. W niedzielę, 5 lipca, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego powinni przygotować się na deszcz. Prognozy wskazują na słabe opady, które mogą utrzymywać się przez część dnia. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w sobotę i osiągnie około 22 stopnie Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością zbliżoną do 5 m/s. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 14 stopni.

Jak zaplanować weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura w Gorzowie Wielkopolskim sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Bezchmurny piątek i ciepła, sucha sobota to doskonała okazja do spędzenia czasu na zewnątrz. Warto wykorzystać ten czas na spacery po terenach zielonych, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie spokojnego popołudnia w jednej z lokalnych kawiarni, z dala od niepogody.

Dane pogodowe: OpenWeather