Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 28-30 sierpnia

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego muszą przygotować się na bardzo dynamiczną pogodę w ostatni weekend sierpnia. Aura pokaże dwa zupełnie różne oblicza. Prognozy zapowiadają ciepły i suchy piątek oraz niedzielę, ale przedzieli je znacznie chłodniejsza i deszczowa sobota. To właśnie ten dzień może okazać się kluczowy dla weekendowych planów i warto uwzględnić go w swoich przygotowaniach.

Ciepły, ale pochmurny i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim bardzo letnią temperaturą. W piątek, 28 sierpnia, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 28 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w prognozowanym okresie. Noc również będzie ciepła, z minimalną temperaturą na poziomie około 16°C. Pomimo wysokiej temperatury, słońce będzie miało trudności z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur. Dodatkowym elementem, który wpłynie na odczucia, będzie dość silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 5,5 m/s. Tego dnia nie prognozuje się jednak żadnych opadów deszczu.

Sobotnie załamanie pogody z deszczem

W sobotę, 29 sierpnia, aura w Gorzowie Wielkopolskim ulegnie diametralnej zmianie. To będzie dzień, który zdecydowanie nie będzie sprzyjał aktywnościom na świeżym powietrzu. Przede wszystkim należy spodziewać się opadów deszczu, które okresowo mogą być odczuwalne. Temperatura maksymalna spadnie do około 24°C, co w połączeniu z deszczem sprawi, że odczuwalnie będzie znacznie chłodniej niż w piątek. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę minimalną w okolicach 17 stopni. Jedyną bardziej pozytywną informacją będzie osłabienie wiatru, który zwolni do prędkości około 3 m/s.

Niedziela znowu cieplejsza i bez deszczu

Ostatni dzień weekendu, 30 sierpnia, przyniesie wyraźną poprawę pogody i pozwoli zapomnieć o sobotnim pogorszeniu aury. Co najważniejsze, opady deszczu ustaną. Temperatura ponownie dynamicznie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie wartość około 27°C, co oznacza powrót do niemal piątkowego ciepła. Niebo nad Gorzowem Wielkopolskim wciąż będzie w dużej mierze zachmurzone, ale nie powinno to przeszkadzać w spędzaniu czasu na zewnątrz. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s, co dodatkowo poprawi komfort termiczny.

Jak spędzić ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura będzie wymagała dobrego planowania. Ciepły, choć pochmurny i wietrzny piątek, to wciąż świetna okazja do spędzenia popołudnia na świeżym powietrzu, na przykład na spacerze po pracy. Sobota z deszczem i niższą temperaturą to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych – wizyta w kinie, galerii czy muzeum będzie doskonałym wyborem. To także dobry dzień na spotkania w zamkniętych przestrzeniach, np. w jednej z lokalnych kawiarni. Z kolei niedziela, z wysoką temperaturą i brakiem opadów, znów będzie sprzyjać aktywnościom w plenerze, takim jak wycieczki rowerowe, spacery po miejskich parkach czy rodzinne spotkania na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather