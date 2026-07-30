Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 31 lipca - 2 sierpnia

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim przyniesie prawdziwą mieszankę warunków pogodowych. Aura zmieni się niemal z dnia na dzień, serwując zarówno wysokie temperatury, jak i intensywne opady deszczu. Największe załamanie pogody prognozowane jest na sobotę, po której nadejdzie słoneczna, ale już znacznie chłodniejsza niedziela.

Gorący i pochmurny początek weekendu

Piątek, 31 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet około 31 stopni Celsjusza. Wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie jednak duże zachmurzenie. Prognozy wskazują również na niewielkie opady deszczu, których suma może sięgnąć około 2 mm. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 18°C.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Sobota, 1 sierpnia, przyniesie wyraźną zmianę aury. Ten dzień w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem deszczu. Synoptycy prognozują opady, które mogą być dość odczuwalne – ich suma w ciągu doby ma wynieść około 14 mm. Wraz z deszczem nadejdzie ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 27 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość blisko 3 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 16°C.

Słoneczna, ale chłodniejsza niedziela

Po deszczowej sobocie, niedziela, 2 sierpnia, przyniesie w Gorzowie Wielkopolskim znaczną poprawę pogody. Na niebie zagości słońce, a prognozy nie przewidują już żadnych opadów deszczu. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Warto też zwrócić uwagę na noc z niedzieli na poniedziałek, która zapowiada się na wyraźnie chłodną – termometry mogą pokazać zaledwie 13°C. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Gorący piątek, mimo chmur, może sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, choć warto mieć w zanadrzu plan awaryjny na wypadek deszczu. Sobota z kolei to idealny dzień na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w domu. Niedziela, ze swoim bezchmurnym niebem, będzie doskonałą okazją na spacer po parku czy wycieczkę za miasto. Należy jednak pamiętać o niższej temperaturze i zabrać ze sobą cieplejsze ubranie, zwłaszcza na wieczór.

Dane pogodowe: OpenWeather