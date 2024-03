Gorzów Wlkp. Pies przywiązany drutem do drzewa. Jest nagroda za znalezienie właściciela

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i okolic poszukują osoby, która przywiązała psa drutem do drzewa. Oczywiście oznaczało to dla zwierzęcia pewną śmierć, ale na szczęście zostało ono uratowane. Na szczęście na tym sprawa się nie kończy, bo postanowiło ją nagłośnić Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "Azyl" - Schronisko Azorki Gorzów Wlkp. Organizacja na własną rękę szuka zwyrodnialca, oferując nagrodę za "potwierdzone wskazanie właściciela". Na razie to co najmniej 7 tys. zł, bo ta kwota, jak informują członkowie Stowarzyszenia, ciągle rośnie.

Może sąsiad miał podobnego psa i ostatnio go nie widać? Zapewniamy anonimowość. Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, może okolice... równie dobrze może być z bardziej odległej miejscowości i dla niepoznaki przywieziony tu. Prawdopodobnie pies ma ok. 7 miesięcy. Błagamy, udostępniajcie !!! Każde udostępnienie, zwiększa szansę ustalenia "właściciela". Prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej - czytamy na profilu facebookowym Stowarzyszenia.

W kontakcie z członkami organizacji jest również Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.