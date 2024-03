i Autor: Wojciech Strozyk/REPORTER, Gerard/REPORTER Mieszkańcy gminy Stężyca i nie tylko zerkają w stronę rezydencji w Sikorzynie, która powstaje na terenie należącym do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny (na zdj. budynek kurii w Pelplinie)

Kontrowersje wokół działki duchownego

Spektakularna rezydencja biskupa Kasyny! Wiemy, co się tam znajdzie. "Jakiś pałac tam powstaje"

Mieszkańcy gminy Stężyca i nie tylko zerkają w stronę rezydencji w Sikorzynie, która powstaje na terenie należącym do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. To kompleks trzech budynków o powierzchni przekraczające tysiąc metrów kwadratowych. Ks. Grzegorz Wajs przekonuje, że w przyszłości mają one służyć lokalnemu Caritas, ale są co do tego wątpliwości.