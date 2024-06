Małżeństwo z kłopotami

Zaczęło się od kradzieży roweru. Gdy policjanci zajrzeli pod łóżko, mocno się zdziwili

Policjanci dotarli do nich w związku z kradzieżą roweru, jednak to był dopiero wstęp do tego, co wyszło na jaw później. Gdy funkcjonariusze zajrzeli pod łóżko, ich oczom ukazał się dość niecodzienny widok, który ostatecznie pogrążył małżeństwo spod Gorzowa.