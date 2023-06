To mrozi krew w żyłach

Dzieci zdemolowały cztery pociągi. Pół miliona zł strat. Kto za to zapłaci?

Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Na sygnale jechali do wypadku

Do wypadku doszło we wtorek (27 czerwca) o godzinie 17.00 w parku niedaleko kaliskiego teatru. Nagle w Prośnie znalazł się 13-letni chłopiec, który w parku był ze swoją mamą. Kobieta momentalnie ruszyła synowi z pomocą. - Matka wskoczyła za nim, żeby go ratować, takie informacje przekazują nam świadkowie - mówi "Super "Expressowi" Edyta Marciniak z kaliskiej policji.

Chłopiec miał na tyle szczęścia, że wyszedł z wody o własnych siłach. Niestety kobieta zniknęła pod wodą. W tym miejscu Prosna jest bardzo zdradliwa. - Na miejsce od razu ruszyła straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja - mówi Marciniak. Po ponad godzinie potwierdził się najgorszy scenariusz - strażacy odnaleźli ciało matki 13-letniego chłopca. Lekarz stwierdził jej zgon. - To 42-letnia mieszkanka Kalisza - mówi policjantka. Teraz śledczy będą sprawdzać wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku. Rodzinie i bliskim kobiety składamy wyrazy współczucia.

Chłopcem zaopiekowało się pogotowie ratunkowe. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nasza reporterka rozmawiała ze świadkami zdarzenia. - Nagle usłyszałyśmy krzyk, obróciłyśmy się i zobaczyłyśmy, że mama wbiega do wody za tym chłopcem - mówi dziennikarce "Super Expressu" pani Patrycja, która była w czasie tragedii w parku. - Po wyjściu z wody chłopiec nie potrafił powiedzieć, jak ma na imię - dodaje poruszona kobieta.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Byłeś/byłaś świadkiem podobnego zdarzenia? Tak Nie