Krzyk 17-latki było słychać wszędzie. Pomógł dopiero sprzęt hydrauliczny

Kalisz. Skoczyła do wody, by ratować synka. Osierociła szóstkę dzieci. "Kobietę udałoby się uratować"

Wypadek podczas pracy w powiecie pleszewskim. Maszyna wciągnęła rękę 17-latki

Do wypadku doszło we wtorek (4 lipca) w jednej z firm w wielkopolskim Gołuchowie (powiat pleszewski). – Przybyli do zakładu pleszewscy policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka gminy podczas czyszczenia maszyny do kruszenia szkła tzw. kruszarką sięgała po leżącą pod taśmociągiem szklaną butelkę – powiedziała w środę PAP st. asp Monika Lis - Rybarczk z pleszewskiej policji. W sprawie policjanci wszczęli dochodzenia.

W tym czasie - jak przekazała policjantka - prawa ręka 17-latki została wciągnięta pomiędzy bęben a obudowę tej maszyny. Obecny na miejscu syn właściciela firmy usłyszał krzyk i wyłączył całą linię z zasilania. Jego ojciec wraz z matką pokrzywdzonej próbowali wyjąć rękę, ale bezskutecznie. Zrobili to dopiero strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Jak powiedział PAP oficer prasowy pleszewskiej straży pożarnej kpt. mgr inż. Paweł Mimier, dziewczyna miała dużo szczęścia, ponieważ po wyjęciu ręki z maszyny 17-latka mogła poruszać palcami. Została przetransportowana do szpitala. – Przebywa na oddziale chirurgii dziecięcej. Jest w stanie dobrym – powiedział rzecznik szpitala Adam Stangret.

Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Materiały zostaną przekazane prokuraturze po dokonaniu wszystkich ustaleń w sprawie. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler powiedział, że zadaniem policji będzie przesłuchanie pokrzywdzonej i świadków, zgromadzenie niezbędnego materiału dowodowego, oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej. – Zostanie sprawdzone też, czy ta osoba mogła pracować oraz czy przeszła przeszkolenie – powiedział Meler. Po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją prokurator zdecyduje, czy konieczne będzie powołanie biegłego z zakresu obrażeń i BHP.

Sonda Uważasz, że w zakładach pracy przestrzega się BHP? TAK NIE NIE WIEM