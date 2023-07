Ona oparła się na ławce, on rozpoczął dzikie harce. Do sieci wyciekło nagranie

Sklep Mammut pojawił się w Poznaniu. To marka popularna na całym świecie

Seks na ławce w Kościanie. Jest nagranie, policja zna personalia jednej z osób

Kilka dni temu portal koscian112.pl opublikował informację dotyczącą pary, która uprawiała namiętny seks na w parku nad Obrą, pomiędzy mostem na ul. Strzeleckiej, a “mostkami”. Internauci widząc nagranie szybko wychwycili, że kolejny miłosny incydent miał miejsce właśnie w Kościanie. Para oddawała się igraszkom na ławce. Kobieta była pochylona i oparta o ławkę, zaś mężczyzna stał za nią. Oboje byli zwarci w miłosnym uścisku. Nikt nie zgłosił tego zajścia na policję. Nagranie dotarło jednak do funkcjonariuszy. - Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu policja wszczęła i prowadzi postępowanie o wykroczenie - powiedział dla serwisu koscian112.pl oficer prasowy tamtejszej jednostki policji asp. Jarosław Lemański. - Dane jednej z osób uwiecznionych na krążącym w sieci filmiku zostały ustalone - dodał.

Uprawiają seks w miejscach publicznych. Konsekwencje są opłakane

To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. W czerwcu pisaliśmy o kochankach z Opola, którzy uprawiali namiętny seks na murach obronnych. Policja ustaliła personalia obojga kochanków. Inna para oddała się namiętnym igraszkom na zamku w Lanckoronie. Mężczyzna i kobieta zostali przyłapali przez drona. Warto jednak pamiętać, że chwila rozkoszy może słono kosztować. Seks w plenerze traktowany jest jako nieobyczajne zachowanie, które jest opisane w Kodeksie wykroczeń. Grozi za nie areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 złotych albo nagana. Wspomniany areszt może trwać nawet od 5 do 30 dni.