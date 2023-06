Namiętne igraszki na murach miejskich w Opolu. Kochankowie zaszaleli obok katedry

Szokujące okoliczności śmierci agenta ubezpieczeniowego. To była przypadkowa ofiara

Seks na murach obronnych w Opolu. Nagranie wyciekło do sieci

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie pary uprawiającej seks na murach miejskich w Opolu. Widać na nim leżącą parę, która zdecydowała się na namiętne igraszki na chodniku straży przy blankach zabytkowych murów obronnych. Kochankom nie przeszkadzał fakt, że tuż obok znajduje się katedra. Jak podaje opolska360.pl, kobieta i mężczyzna próbowali różnych pozycji. Miłosne uniesienia zostały zarejestrowane. Nagrań jest podobno kilka. Sprawą zajęła się policja. Nie trzeba było długo czekać na efekty pracy stróżów prawa. Para, która uprawiała seks w Opolu, została zatrzymana. Jak podaje eska.pl, 34-letnia kobieta była pijana w chwili zatrzymania i obecnie trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Jak podaje RMF FM, policja zna też personalia jej partnera.

Seks w miejscu publicznym jest karalny

Przypomnijmy, że seks w miejscu publicznym jest traktowany jako nieobyczajny wybryk. W polskim prawie jest to wykroczenie opisane w art. 140 Kodeksu wykroczeń. Jak czytamy, "kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany". Wspomniany areszt może trwać nawet od 5 do 30 dni.