Ale wstyd! Para zrobiła TO na ruinach zamku. Nagrał ich operator drona

Lanckorona. Para uprawiała seks na ruinach zamku. Nagrał ich operator drona

Ruiny zamku w Lanckoronie stały się scenerią miłosnych uniesień pary młodych ludzi! Co więcej, wcale nie chodziło o nagrywanie filmu czy teledysku, ale o prawdziwą, nieudawaną namiętność. Być może o sprawie nikt by się nie dowiedział, gdyby nie przypadek. Portal wadowiceonline.pl opisuje, że parę zbyt intensywnie okazującą sobie czułość w miejscu publicznym nagrał operator drona. Pojawił się on w okolicy ruin zamku, żeby pokazać synowi pozostałości po warowni powstałej w XIV wieku. Przy okazji chciał zrobić ruinom zdjęcia z perspektywy lotu ptaka. Jakie było jego zaskoczenie, kiedy na szczycie ruin dostrzegł parę w miłosnym uścisku. Młodzi ludzie zorientowali się, że zostali przyłapani w krępującej sytuacji. Gdy dostrzegli obserwującego ich drona zaczęli... rzucać w niego kamykami. Wizyta niespodziewanych gości wygasiła nieco ich namiętność, ponieważ postanowili ubrać ściągnięte wcześniej części stroju.

Przypominamy, że w świetle polskiego prawa nieobyczajny wybryk jest wykroczeniem. Za jego popełnienie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

