Wieliczka. Został pobity dwa razy w ciągu tego samego dnia. Bandyci dopadli go w toalecie

W jednej z wielickich restauracji doszło do kradzieży rozbójniczej. Z relacji zgłaszających wynikało, że trzech mężczyzn weszło za 20-letnim mieszkańcem powiatu wielickiego do restauracji i udali się za nim prosto do toalety, w której zabrali pokrzywdzonemu telefon komórkowy, a następnie go pobili. Policjanci w trakcie wykonywania czynności ustalili, że pokrzywdzony w tym samym dniu, w godzinach porannych był już raz pobity przez te same osoby. Wieliccy mundurowi już dwa dni po zdarzeniu zatrzymali wszystkich sprawców. Dwóch z nich jest w wieku 20 lat, a jeden w wieku 21 lat. W trakcie zatrzymania przy 21-letnim mężczyźnie znaleziono środki odurzające w postaci marihuany, natomiast przy 20-letnim mężczyźnie znaleziono substancje psychotropową w postaci mefedronu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Wieliczce przedstawił zatrzymanym zarzuty kradzieży rozbójniczej, pobicia oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary za pobicie powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania