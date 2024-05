Jak tak można?!

Złodzieje wyrywają torebki seniorkom i uciekają! Bulwersujące szczegóły

mrok 14:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To ostatnio plaga! Złodzieje na swój celownik obrali… seniorki. Podchodzą do nich na ulicy, wyrywają torebki i uciekają. Do kolejnej takiej kradzieży doszło w Koninie (woj.wielkopolskie). Szczegóły bulwersują.