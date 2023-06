Kalisz. 8-latka brutalnie pobita?! Wstrząsająca relacja matki. Była to próba porwania?

Kalisz. 8-letnia dziewczynka brutalnie pobita?! Sprawę bada policja

Zgodnie z relacją, do zdarzenia doszło w czwartek, 6 czerwca. - W godzinach porannych (7:20) na ulicy Ostrowskiej 39 przy parkingu doszło do zaatakowania mojej córki przez nieznaną kobietę - informuje w mediach społecznościowych matka i dodaje, że kobieta podbiegła do 8-latki i zaczęła ją bić oraz szarpać.

Kaliska policja potwierdza, że przyjęła zgłoszenie w tej sprawie i trwa intensywne śledztwo. Nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia pracują kryminalni, wydział dochodzeniowo-śledczy i dzielnicowi.

- Zbieramy materiały i wypowiedzieć się co do obrażeń będzie musiał jeszcze biegły medyk - mówi podkomisarz Anna Jaworska- Wojnicz. To jest ruchliwe miejsce, wszystko miało się wydarzyć o rano, ale policja nie dotarła jeszcze do żadnych świadków. - Jeśli są osoby, które widziały sytuację, prosimy o kontakt - mówi policjantka.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem porwania? TAK NIE