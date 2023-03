Koszmarny wypadek pod Kaliszem. 40-latek roztrzaskał bmw na drzewie

Tajemnicza śmierć 30-latka. Zabiły go chemikalia? Prokuratura wszczęła śledztwo

Do tragicznego wypadku doszło o godz. 13 w Janikowie koło Kalisza na drodze wojewódzkiej numer 471. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 40-letni kierowca samochodu marki BMW stracił panowanie nad autem i uderzył czołowo w przydrożne drzewo.

- Strażacy po przybyciu na miejsce przystąpili do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uwięzionemu we wraku pojazdu mężczyźnie oraz jednocześnie do jego ewakuacji przy użyciu narzędzi hydraulicznych - przekazał mł. asp. Jakub Pietrzak z PSP w Kaliszu.

Niestety stan uwięzionego w pojeździe kierowcy był krytyczny. Mężczyzna nie przeżył wypadku. - Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon poszkodowanego - podał mł. asp. Jakub Pietrzak.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku

Na miejscu wypadku oprócz strażaków i ratowników medycznych swoje działania prowadzili również policjanci. - Na miejscu wypadku pracują policjanci, wykonują czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała PAP nadkom. Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowy kaliskiej policji.