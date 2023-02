i Autor: pixabay.com

Koszmar w tłusty czwartek!

Pracownica piekarni robiła pączki i omal przypłacił to życiem! Poparzona trafiła do szpitala

ago | PAP 18:08

Do poważnego wypadku przy smażeniu pączków doszło w tłusty czwartek (16 lutego) w jednej z lokalnych piekarni w Turku. - Ok. 40-letnia kobieta została poparzona tłuszczem i trafiła do szpitala - ujawnia policja. Jak dokładnie doszło do zdarzenia? Szczegóły podajemy w tekście.