Tajemnicza śmierć pod Kaliszem! Ciało 30-latka znaleziono w pomieszczeniu z chemikaliami

Martwego 30-latka znaleziono w pomieszczeniu z chemikaliami

Ciało 30-latka znaleziono we wtorek, 14 lutego po godz. 23 w wielkopolskiej wsi Zagórna (powiat kaliski), w pomieszczeniu gospodarczym. We wnętrzu znajdowały się nieustalone na tę chwilę chemikalia. Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratownicze.

- Próbki chemikaliów pobrano do badań w celu ustalenia, co to były za substancje. Natomiast ciało zostało zabezpieczone do sekcji w celu ustalenia przyczyny śmierci – powiedziała oficer prasowa kaliskiej policji st. asp. Anna Jaworska – Wojnicz.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia.

