Miała być szampańska impreza andrzejkowa, będą dwa pogrzeby. Adrian i Michał brali dopalacze

Wsiedli do samochodu i urządzili sobie przejażdżkę po okolicach Kalisza. W różnych miejscach kupowali alkohol. Słuchali muzyki, dobrze się bawili. Sięgnęli też po środki odurzające. Jak ujawnia prokuratura, były to dopalacze.

Wiadomo, że - po samochodowej imprezie - 29-letni Michał przyjechał do domu podwieziony przez znajomych. To już tam doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pogotowie wezwała mama Michała. Niestety, na pomoc było już za późno. Gdy koledzy dowiedzieli się o śmierci kompana, od razu zaczęli szukać 32-letniego Adriana spod Stawiszyna. Nieoficjalnie wiadomo, że znaleźli go pod domem - już nie żył. Wiele wskazuje na to, że obaj mężczyźni mogli zatruć się alkoholem albo środkami odurzającymi, w tym dopalaczami.

Tragiczny finał spotkania andrzejkowego. Sprawę bada prokuratura

Na wszystkie te pytania szuka teraz odpowiedzi prokuratura.

- Osoby te w godzinach popołudniowych 30 listopada, poruszając się samochodem osobowym, spotykały się w różnych podkaliskich miejscowościach, gdzie dokonywały zakupu alkoholu, a także uprawdopodobniona zostaje tu okoliczność przyjmowania przez część z nich w tym przez pokrzywdzonych środków odurzających - mówi Super Expressowi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Sekcja zwłok Michała i Adriana odbędzie się w środę (4 grudnia). - Będą również potrzebne badania fizykochemiczne pobranych próbek krwi - dodaje Meler.

Mimo zatrzymania trzech mężczyzn, którzy wspólnie ze zmarłymi bawili się w andrzejki, nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Prokuratura sprawdza, czy koledzy zmarłych obili wszystko, żeby udzielić im pomocy. Od tych ustaleń zależy los trzech uczestników imprezy.