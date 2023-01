Oferty pracy dla emerytów w Kaliszu – czy ciężko o dobrze płatną pracę?

Jak wygląda rynek pracy w Kaliszu i kto ma tutaj największe szanse na szybkie zdobycie zatrudnienia? Gdzie najlepiej szukać pracy? Czy praca dorywcza jest tu łatwo dostępna? Jakie oferty pracy dla emerytów może zaoferować Kalisz? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Aktualne tendencje na rynku pracy w Kaliszu

Zasadniczo, pracę w Kaliszu znaleźć można w każdej branży, o ile tylko cechuje nas determinacja i wiedza na temat tego, gdzie zatrudnienia szukać można najefektywniej. Niemniej, istnieje dość pokaźna lista zawodów deficytowych, uwypuklająca sektory borykające się z wysokim popytem na konkretnych specjalistów, przy jednoczesnym braku zadowalającej podaży.

U jej szczytów, podobnie jak w wielu innych, polskich miastach, znajduje się branża transportowa, wraz ze spedycją i logistyką, stanowiącymi nieodłączny element całego sektora. Oznacza to, że na zatrudnienie w Kaliszu liczyć może kierowca międzynarodowy, mechanik samochodowy, kurier, dostawca czy magazynier. Nie bez znaczenia jest także branża budowlana, zgłaszająca braki niemalże we wszystkich specjalizacjach. Wyróżnia się takie profesje, jak murarz, tynkarz, brukarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, szeregowy pracownik fizyczny czy nawet inżynier budownictwa.

O swoją pozycję nie muszą się obawiać również pracownicy sektora handlowo-usługowego czy gastronomii. Wśród wielu zawodów wymienianych w tym kontekście, najczęściej padają takie nazwy jak kasjer-sprzedawca, doradca klienta, kucharz, fryzjer, kosmetyczka czy pracownik fast-food.

W wielu przypadkach możliwa jest praca zdalna. Dotychczas dotyczyła ona niemal wyłącznie branży IT czy marketingu, jednak przedsiębiorcy wychodzą już dziś poza te ramy, oferując zatrudnienie w trybie „home office” coraz częściej. Na pracę w modelu zdalnym w Kaliszu może liczyć nie tylko programista, grafik komputerowy, copywriter czy specjalista ds. SEO, ale również osoby zatrudnione w branży finansowej – na przykład księgowy.

Kalisz – praca dorywcza. Czego można się spodziewać?

Kalisz nie tylko stanowi idealne miejsce dla rozwoju kariery zawodowej, ale rodzi również wiele wartościowych opcji dla tych z nas, których interesuje wyłącznie praca dorywcza. Na zatrudnienie tymczasowe mogą liczyć zarówno te osoby, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji, jak i emeryci czy studenci, chcący dorobić nieco do domowego budżetu. Nie sposób nie zauważyć, że to właśnie do tych dwóch grup kieruje się najwięcej ofert tego rodzaju. Co Kalisz może im zaoferować?

Praca dodatkowa dla studentów

Studenci nie bez powodu cieszą się tak dużym uznaniem w oczach przedsiębiorców. Fakt ten jest rezultatem nie tylko ich motywacji do pracy, sprawności fizycznej, czy szeregu wartościowych kompetencji miękkich jakimi ci się odznaczają. Posiadają oni bowiem ukonstytuowany prawnie „status studenta”, który pozwala przedsiębiorcy na znaczne obniżenie kosztów ich zatrudnienia.

Wśród najczęstszych profesji jakich imają się studenci, wyróżnić można takie, jak: kurier miejski, pracownik fast-food, kasjer-sprzedawca, magazynier czy kelner. W przypadku kobiet często będziemy mogli spotkać się również z opieką nad dziećmi. Jeśli zaś posiadają oni odpowiednie umiejętności, mogą szukać pracy także w branży IT czy marketingu, w takich zawodach jak programista, grafik komputerowy, specjalista ds. SEO czy copywriter.

Praca dodatkowa dla emerytów

Seniorzy cieszą się podobnym uznaniem wśród pracodawców co studenci, choć przez wzgląd na ich wiek – a często również problemy zdrowotne – trudno jest sobie wyobrazić, by pula potencjalnych zawodów przezeń wykonywanych pokrywała się z tą, którą możemy zobaczyć w przypadku studentów. Niemniej, przedsiębiorcy nadal chętnie najmują emerytów do najrozmaitszych prac, nie tylko z uwagi na możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia, ale również przez szacunek do ich doświadczenia – tak zawodowego, jak i życiowego.

Emeryci najczęściej starają się o posadę ochroniarza czy stróża nocnego, rzadziej wybierając bardziej wymagające fizycznie zajęcia. Kobiety z kolei preferują pracę w gastronomii, czy w opiece nad dziećmi. Nie istnieją jednak żadne bariery, które uniemożliwiałyby seniorom pracę w innych zawodach, jeżeli tylko mają oni ku temu chęci – przeciwnie, zdecydowana większość pracodawców powita ich z otwartymi ramionami.

Gdzie najlepiej szukać zatrudnienia w Kaliszu?

Pośród wielu godnych odnotowania możliwości, pozwalających na szybkie zdobycie zatrudnienia, szczególnie jedna z metod od razu powinna rzucać się nam w oczy, dominując pozostałe pod kątem efektywności. Chodzi oczywiście o internet i wszelkiego typu portale ogłoszeniowe, takie jak na przykład GoWork, agregujące oferty z wielu różnych sektorów. To właśnie tam przedsiębiorcy zaglądają w pierwszej kolejności, poszukując nowych rąk do pracy.

Trudno jest się tym tendencjom dziwić – wszak dzięki tego typu rozwiązaniom mogą oni przyspieszyć proces rekrutacji nawet o kilka tygodni, bez większych trudności weryfikując dziesiątki nadsyłanych ku nim aplikacji. Opisywana metoda jest również niesamowicie wygodna dla poszukujących pracy kandydatów, którzy dzięki niej mogą znacznie zmaksymalizować swoje szanse na pozytywną odpowiedź, po prostu odpowiadając swoim CV na każdą z pojawiających się ofert.

Niemniej, jeżeli nie jesteś entuzjastą cyfryzacji międzyludzkich kontaktów, zawsze możesz postawić na nieco bardziej tradycyjne metody – na przykład osobiste udanie się do siedziby wymarzonego pracodawcy i złożenie CV na jego biurku. Możesz również przejrzeć najnowsze oferty pracy w lokalnym urzędzie, lub skorzystać z pośrednictwa agencji zatrudnienia tymczasowego, szczególnie gdy chciałbyś podjąć pracę dorywczą.