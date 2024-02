Mama skuteczniejsza od policji! To ona przyprowadziła 14-letniego syna na komisariat

Bez tego nie będzie bierzmowania. Diecezja kaliska z nowymi zasadami

Bierzmowanie to sakrament, podczas którego młodzież otrzymuje znamię daru Ducha Świętego, co ma wzmocnić ich wiarę. Zazwyczaj młodzież w wieku 14-18 lat przyjmuje sakrament bierzmowania podczas mszy świętej w kwietniu.

Przyjęło się, że bierzmowanie otrzymuje każdy chętny. Diecezja kaliska w 2024 r. wprowadziła pewne zasady, które mogą utrudnić przystąpienie do bierzmowania. - Biskup Damian Bryl po konsultacji z duszpasterzami i katechetami postanowił stworzyć instrukcję dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie sakramentu w 2024 roku - czytamy w artykule na o2.pl

Co musi zrobić kandydat, które chce przystąpić do sakramentu bierzmowania? Chodzi m.in. o indywidualne spotkania z kandydatem, konieczność uczestnictwa w lekcjach religii, osobista modlitwa i refleksja, a nawet uczestnictwo w życiu parafii. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, ksiądz może odmówić dopuszczenia do bierzmowania.

- W instrukcji proponujemy, żeby kandydaci do bierzmowania spotykali się w małych grupach, rozmawiali o wierze, a potem, żeby to, co usłyszą, mogli przeżyć na przygotowanej specjalnie dla nich liturgii - powiedział biskup Dryl, cytowany przez portal Noizz.

Wytyczne mają nie tylko dzieci chcące iść do bierzmowania, ale także rodzice. Oni również mają uczestniczyć w spotkaniach, ponieważ jak mówi ks. dr Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, "są oni odpowiedzialni za religijne wychowanie własnych dzieci".

